Биржи Европы закрылись снижением

Инвесторы обеспокоены эскалацией торгового конфликта между США и Китаем

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Согласно данным торгов на основных плащадках европейских фондовых рынках показатели снижаются. Об сообщает Прайм.

Инвесторы обеспокоены эскалацией торгового конфликта между США и Китаем и угрозами введения новых пошлин с обеих сторон.

По состоянию на 13.44 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,48%, до 7594,25 пункта, французский CAC 40 — на 1,06%, до 5392,19 пункта, немецкий DAX — на 1,29%, до 12670,34 пункта.

Напомним, 15 июня Дональд Трамп объявил о введении 24-процентной пошлины на товары из Китая. На следующий день министерство коммерции Китая заявило о введении 25-процентных пошлин на 659 наименований товаров из США, которые начнут действовать с 6 июля.

Позже, 19 июня Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами.