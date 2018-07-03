Гривня укрепилась к закрытию межбанка

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

Реклама Реклама

Во вторник, 3 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,32/26,36, к закрытию котировки составили 26,31/26,34.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,27, максимальные – 26,32. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,32, максимальные – 26,36.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4164/0,4173, к закрытию котировки составили 0,4162/0,4170.

Торги по евро начались с котировок 30,6522/30,6988, к закрытию котировки составили 30,6643/30,6940.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.