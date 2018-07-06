К закрытию межбанка доллар укрепился

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В пятницу, 6 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,27/26,33, к закрытию котировки составили 26,31/26,33.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,27, максимальные – 26,31. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,31, максимальные – 26,33.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4157/0,4171, к закрытию котировки составили 0,4170/0,4176.

Торги по евро начались с котировок 30,7936/30,8613, к закрытию котировки составили 30,9274/30,9482.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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