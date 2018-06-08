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08.06.2018, 08:30

"Нет" системе. Почему украинцы не хотят связываться с банками

"Нет" системе. Почему украинцы не хотят связываться с банками

Фото - iStock/Global Images Ukraine

Десять графиков об отношении украинцев к банковской системе

Половина украинцев не доверяет банкам и пытается избегать любых контактов с ними, следует из исследования USAID и Фонда гарантирования вкладов физлиц.  

С 2015 года, когда проводился аналогичный опрос, ключевые показатели лояльности населения к банковской системе ухудшились. Сейчас всего 12% респондентов имеют срочный депозит против 26% три года назад. Уровень недоверия к банковскому сектору вырос с 19 до 53%.

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LIGA.net публикует ключевые выводы доклада.  

Кризис доверия

Регулярно пользуются услугами банков в стране 24 млн человек, рассказал на презентации исследования замглавы Фонда гарантирования Анрей Оленчик.

Вообще не держат никаких денег в банках 48% граждан (три года назад - 33%). Также в системе числится 16 млн «формальных» вкладов на сумму до 10 гривень, добавил Оленчик.

Доверие украинцев к банковской системе

Данные: USAID

«69% населения в курсе, что такое система гарантирования вкладов, что уже неплохо, – размышляет Оленчик. – Другое дело, что люди не хотят связываться с банками. Причин две: тотальное недоверие и отсутствие свободных средств».

Этот вывод подтверждается результатами исследования. Доходы 55% респондентов не позволяют им откладывать деньги. Остальные факторы можно считать незначительными, говорит замглавы Фонда.

Почему население не хранит деньги в банках

Данные: USAID

Высокий показатель недоверия отчасти можно объяснить жесткими ограничениями, введенными НБУ в разгар кризиса, считает предправления Правэкс-Банка Тарас Кириченко. Они не дали желаемого эффекта, но надолго отпугнули от банков многих клиентов, отмечает он.

«Это была системная ошибка, - уверен Кириченко - Нельзя лишать людей их конституционного права иметь свободный доступ к собственным деньгам».

Скучные финансы

Украинцы не особо интересуются финансовой темой. Определенный всплеск наблюдался во время самой интенсивной фазы банкопада, когда процессы в финсекторе привлекли внимание 25% украинцев. Сейчас уровень интереса упал до 9%.

«Результаты исследования показали, насколько гражданам сложно разобраться в этой теме, – говорит Оленчик. – Информации мало, а та, что есть - часто только запутывает».

Самый высокий уровень вовлеченности в тему показали жители северных областей Украины. Самый низкий – у населения Юга и Востока. На недостаточное количество информации о системе гарантирования вкладов пожаловались 57% респондентов.

Информация о системе гарантирования вкладов

Данные: USAID

Как украинцы узнают о событиях на финансвом рынке? Участники исследования привыкли получать информацию из телевизора – этому источнику доверяют 44%. Меньшим авторитетом пользуются интернет-ресурсы - 38%, а также отзывы друзей и родственников - 37%. Меньше всего граждане доверяют радио, газетам и журналам, а также соцсетям.

Ситуация заметно отличается в разных регионах страны: если на Юге, в Центре и на Западе телевизору доверяют более 50% респондентов, то на Востоке таких граждан всего 29%. Интернет наиболее востребован на Севере - 45%. В западных областях к этому источнику обращается только треть населения. Ориентироваться на мнение родных и близких в финансовых вопросах предпочитают жители южных регионов – 63%.

Основные источники информации о финансовой сфере

Данные: USAID

«Отличительная черта западных областей – там не так много больших городов, обычно это означает ограниченный доступ к интернету, особенно в сельской местности, – допускает один из авторов исследования Катерина Загривенко. – Соответственно информацию по любым вопросам там до сих получают из телевизора».

Самые слабые знания о системе гарантирования вкладов показала молодежь в возрасте 19 – 29 лет. Больше других темой финансов интересуются люди, описавшие свой доход как «выше среднего».

Ценность гарантий 

Слабая вовлеченность украинцев в работу банковской системы связана с низкой финансовой грамотностью населения, считает исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. Согласно результатам исследования, треть граждан практически не изучают договор с банком при открытии счета/оформлении кредита.

Как клиенты банков изучают соглашения

Данные: USAID

Только 14% граждан сами приходили в банк для того, чтобы открыть там счет. Подавляющее большинство пользуется банковскими услугами только для зарплатных или пенсионных выплат.

Основные типы банковских счетов

Данные: USAID
 

Наиболее лояльно к банковской системе относятся жители Севера – они тщательно подходят к изучению договоров, 54% семей из этого региона стабильно держат деньги в банках. Наименее склонны к работе с банками украинцы из южных областей. Здесь с финучреждениями активно работает только третья часть населения. 63% вообще не пользуются услугами банковской системы.

Какую часть денег население держит в банках

Данные: USAID

Вовлечь население в работу банков могло бы повышение гарантированной суммы, считает Оленчик. Сейчас это - 200 000 грн, в Фонде называют оптимальной сумму 400 000-500 000 грн. Наличие гарантии – один из ключевых критериев выбора банка для вклада населения: участники исследования отдали ей даже большее предпочтение, чем размеру ставки по депозиту - 56% против 53%.

Критерии выбора банка для вклада

Данные: USAID

По расчетам Фонда, увеличение гарантированной суммы до 400 000 грн позволит покрыть 50,8% всех вкладов в системе. Максимальный вариант, который рассматривают в ФГВФЛ – 800 000. Эта сумма покроет 71,3% всех депозитов физлиц и ФОПов, рассказывает Оленчик.

«60% всей депозитной массы приходится на 360 тыс. человек со вкладами 200+, – говорит он. – Это средний класс, люди, которые имеют принципиальное значение для системы. Их нужно как-то привлекать в банки».

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Теги: депозит, банки, ограничения
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