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14.06.2018, 16:55

14 украинских банков и lifecell подключатся к BankID

14 украинских банков и lifecell подключатся к BankID

Нацбанк прогнозирует, что к системе BankID подключится еще полтора десятка банков, а также компания lifecell

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что к системе дистанционной идентификации BankID подключатся еще 14 банков, а также оператор мобильной связи lifecell. Об этом пишет FinClub.

На данный момент к этой системе подключены два банка: Ощадбанк и Радабанк.

В процессе подключения находятся 14 банков: УкрСиббанк, Райффайзен, Южный, ПУМБ, Восток, Альфа-Банк/Укрсоцбанк, Укрэксимбанк, Банк ¾, Поликомбанк, Кредобанк, OTP, Идея Банк, Сбербанк, Конкорд.

Отметим, что к альтернативной системе BankID, созданной ПриватБанком, подключены пять финучреждений: Южный, ПУМБ, Конкорд, А-Банк, ПриватБанк.

Кроме того, ожидается подключение к системе BankID НБУ и десять коммерческих компаний, таких как lifecell, сервисы онлайн-кредитования Moneyveo и Money24, страховщика Альфа Страхование, центра сертификации ключей Masterkey.

По данным НБУ, за полтора года работы BankID им воспользовались 129 тыс. раз. С помощью BankID можно получить административные услуги на десяти сайтах: Минюста, Минэкономики, горадминистраций Киева и Львова, портала iGov и сайтов электронных петиций. В процессе подключения еще 9 порталов админуслуг.

На 2018 год в планы НБУ входит утверждение модели дистанционной идентификации клиентов, а также запуск коммерческого использования BankID.

BankID начали внедрять осенью 2016 года как инструмент дистанционной идентификации граждан с помощью их банковских профилей.

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Теги: банк, НБУ, BankID
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