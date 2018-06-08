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Жизнь Балуха находится под угрозой – МИД
08.06.2018, 11:50

90 тысяч богатых украинцев держат на депозитах 162 млрд грн

90 тысяч богатых украинцев держат на депозитах 162 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов подсчитал, сколько денег хранят в банках состоятельные украинцы

89,77 тыс. украинцев хранят на депозитах в банках суммарно 161,83 млрд грн. Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Андрей Оленчик, пишет FinClub.

По данным ФГВФЛ, депозиты на сумму более 500 тыс. грн в Украине имеют 89,8 тыс.украинцев (0,22% от всех вкладчиков). Общая сумма их сбережений составила 161,8 млрд грн (39,86% по сумме от всех вкладов) или в среднем 1,8 млн грн на человека.

Наибольшей категорией вкладчиков являются владельцы депозитов в сумме от 10 грн до 100 тыс. грн. Таких в Украине 23,4 млн, или 58% от всех вкладчиков. При этом вместе они держат на депозитах меньше, чем состоятельные украинцы: 100 млрд грн по сравнению с 161,8 млрд грн.

Массовой категорией также являются клиенты, у которых на счетах до 10 грн (в среднем по 1,5 грн). Таких клиентов 16,1 млн.

От 100 тыс. до 200 тыс. грн на депозитах находятся у 476 тыс. украинцев. Суммарно их вклады составляют 69 млрд грн.

От 200 тыс. до 500 тыс. грн в банках держат 268,5 тыс. граждан - на общую сумму 75 млрд грн.

Всего в Украине насчитывается 40,3 млн клиентов-физлиц с общей суммой сбережений 405,9 млрд грн.

По итогам 2017 года доля украинцев, которые не доверяют банкам, составила 53%, тогда как в 2015 году - 19%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенном проектом USAID "Трансформация финансового сектора" по заказу ФГВФЛ.

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Теги: фгвфл, банк, депозит
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