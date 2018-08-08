Акции Сбербанка и ВТБ обвалились на слухах о новых санкциях

Двум крупнейшим российским банкам могут запретить работать в США

Реклама Реклама

Акции крупнейших российских банков Сбербанка и ВТБ сегодня, 8 августа, потеряли 2%. Как сообщает Reuters, причина падения котировок – статья в российском Коммерсанте о том, что банкам могут запретить работать в США в соответствии с санкционным режимом.

КоммерсантЪ опубликовал полный текст законопроекта о новых санкциях против России, который сенаторы-республиканцы представили на прошлой неделе. В числе прочего, законопроект ограничивает операции госбанков РФ в США.

После этого акции Сбербанка SBER.MM подешевели на 2,2% до 195 рублей – самого низкого уровня с апреля. Акции ВТБ подешевели на 1,8%.

Индекс Московской биржи ММВБ снизился на 1,1%. Курс российского рубля также снизился в паре с долларом и евро: сейчас американская валюта торгуется по 64,82 руб, европейская - по 75 рублей.

Ранее сенатор-демократ Бен Кардин рассказал, что проект новых санкций сформирован для того, чтобы жестко наказать страну-агрессора за вмешательство во внутренние дела Америки и других стран, в том числе военное.

Курс российского рубля может упасть на 15% (до 73 руб. за доллар), если США решат ввести санкции против российского госдолга, полагают эксперты Citigroup.