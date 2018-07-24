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24.07.2018, 09:37

Американские площадки повторно продадут залоги НБУ

Американские площадки повторно продадут залоги НБУ

Первая попытка осенью прошлого года не состоялась из-за слишком высокой стартовой цены

Фонд гарантирования вкладов, Нацбанк и нанятые ими иностранные компании-советники по продаже проблемных активов готовят повторный аукцион с активами банков-банкротов, которые находятся в залоге Нацбанка по кредитам рефинансирования.

Об этом LIGA.net рассказал глава американской компании DebtX Гиффорд Уэст, которая выступает одним из советников Фонда и Нацбанка. Информацию в интервью изданию также подтвердил директор Департамента управления рисками НБУ Игорь Будник.

Детали новых торгов в Нацбанке не раскрывают. “У НБУ и Фонда будет отдельный пресс-релиз, до этого момента я не могу говорить о деталях”, - сказал Будник.

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По словам Уэста, ориентировочные сроки начала проекта – конец августа этого года. “Планируем повторно выставить на торги часть первого портфеля”, - уточнил он.

Как отметил Будник, в Нацбанке считают, что наиболее эффективная модель продажи его залоговых активов – аукцион с закрытыми ставками.

“Это не просто процедура, по которой давно торгуют во всем цивилизованном мире, так свои проблемные портфели успешно продавали и работающие укаринские банки, - рассказал Будник. - Мы рассчитываем, что рыночную цену продаваемых активов удастся найти быстрее, чем было осенью”.

В октябре 2017 года американские компании DebtX и First Financial Network провели торги, на которых были выставлены залоги Нацбанка по кредитам рефинансирования, выданным украинским банкам в период с 2008 по 2014 годы.

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Все залоги – это права требования по кредитам, а не реальное имущество. Из них было сформировано два пула активов на 810 и 600 млн грн. Оба аукциона по не состоялись из-за отсутствия покупателей. Одной из причин в Фонде называли слишком высокую стартовую цену торгов.

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Теги: неплатежеспособные банки, фгвфл, НБУ
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