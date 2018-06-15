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15.06.2018, 11:45

Амстор должен вернуть 3,5 млрд грн Укрэксимбанку и банку Ахметова

Амстор должен вернуть 3,5 млрд грн Укрэксимбанку и банку Ахметова

Суд постановил, что сеть Амстор должна вернуть 3,5 млрд грн Укрэксимбанку и ПУМБу

Хозяйственный суд Днепропетровской области 31 мая признал кредиторские требования Укрэксимбанка и ПУМБа к компании Амстор на 3,5 млрд грн. Об пишет FinClub.

Суд еще 16 октября 2015 года признал сеть супермаркетов Амстор банкротом и ввел процедуру ликвидации предприятия, но только 31 мая этого года утвердил реестр кредиторов компании.

В частности, признаны требования Укрэксимбанка на 1,65 млрд грн: 1,17 млрд грн (четвертая очередь) и 471,2 млн грн (обеспечены залогом).

Требования ПУМБ признаны на 1,86 млрд грн: 824,4 млн грн (четвертая очередь), 443,8 млн грн (шестая очередь), 589,7 млн грн (обеспечены залогом).

Суд также утвердил требования финкомпании Авуар-Сервис на 994 млн грн.

Вадим Новинский стал акционером Амстора в 2009 году на фоне перегруженности сети долгами. В начале 2015 года между Смарт-Холдингом Новинского и одним из миноритариев Амстора начался корпоративный конфликт. В апреле 2015 года в Смарт-холдинге отмечали, что долг сети Амстор перед банками в то время составлял около $160 млн, перед поставщиками — около 300-350 млн грн.

В октябре 2015 года суд признал торговую сеть банкротом. Совладельцами Амстора были Smart Retail Group (44,74%), Mortanto Holdings (19,65%), Zemolivien Holdings (15%), Pegoline Holding (5,61%), Credasta Services (5,33%), а также компания по управлению активами Дельта (9,67%).

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Теги: Амстор
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