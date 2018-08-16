Банк Пинчука увеличил уставный капитал почти до 3 млрд грн

Банк Кредит Днепр Виктора Пинчука увеличил уставный капитал на 1,2 млрд грн, или на 79%, – до 2,72 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба банка, капитал увеличен путем дополнительного выпуска акций.
Вчера, 15 августа, банк зарегистрировал новую редакцию устава.
Предыдущая докапитализация финучреждения состоялась в июне 2016 года на 686 млн грн – до 1,52 млрд грн.
Также в связи с законодательными требованиями банк изменил форму собственности с публичного акционерного общества на акционерное общество.
Банк Кредит Днепр основан в 1993 году. На 1 июня по размеру общих активов (9,44 млрд грн) банк занимал 21 место среди 84 действующих в Украине финучреждений.
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