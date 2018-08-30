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30.08.2018, 15:45

Банк Пивденный в суде добился отмены штрафа НБУ

Банк Пивденный в суде добился отмены штрафа НБУ

Суд отменил решение НБУ оштрафовать банк Пивденный почти на 5 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) в июле 2017 года принял решение оштрафовать банк Пивденный на 4,88 млн грн, однако в этом году суд по иску банка отменил решение о штрафе. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Банк был оштрафован за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также – за нарушение требований по выявлению клиентов банка-национальных публичных деятелей, их близких лиц и лиц, связанных с ними", – объясняет НБУ.

В частности, в прошлом году регулятор зафиксировал недополучение валютной выручки клиентами банка "Пивденный" на общую сумму более $19 млн. «Это связано с пересчетом польских злотых в доллары США по нерыночному курсу конвертации валют, который был в разы меньше рыночного кросс-курса", – пишет НБУ.

Нехватка средств возникла в результате проведенных клиентами банка-юридическими лицами экспортных операций на общую сумму около $22 млн.

"Эти операции проводились в соответствии с условиями заключенных с нерезидентами внешнеэкономических договоров (контрактов) и были сняты банком Пивденный с валютного контроля. При этом, изменениями в вышеупомянутых внешнеэкономических договорах контрагентам предоставлена возможность осуществлять расчеты за поставленный товар не в долларах США (как было в первую очередь предусмотрено), а в польских злотых по курсу пересчета в доллары США", – уточняет НБУ.

В итоге, с 30 декабря 2015 года по 23 ноября 2016 года клиенты банка получали валютную выручку по указанным выше экспортным операциям в польских злотых в эквиваленте только примерно $3 млн, вместо вышеупомянутых $22 млн.

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Теги: суд, банк, НБУ, Пивденный
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