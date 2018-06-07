Банкам не доверяют все больше украинцев

Доля украинцев, которые не доверяют банкам, выросла до 53%

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По итогам 2017 года доля украинцев, которые не доверяют банкам, составила 53%, тогда как в 2015 году - 19%. Об этом свидетельствуют результаты опроса об осведомленности потребителей о системе гарантирования вкладов физических лиц, проведенном проектом USAID "Трансформация финансового сектора" по заказу Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным опроса, доля украинцев, которые не доверяют банкам свои средства, выросла до 48% в 2017 году с 33% в 2015 году.

Также происходит изменение критериев, по которым вкладчики выбирают банки. В 2015 году наличие гарантий интересовало 49% украинцев, а на размер ставки обращали внимание только 29%. Вместе с тем, в 2017 году важность этих факторов для выбора банка практически сравнялась - 56% обращают внимание на гарантии и 53% - на доходность депозитов.

Опрос проводился в декабре 2017 года маркетинговой компанией InMind, в опросе приняли участие более 2 тыс. человек.