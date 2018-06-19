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Умер украинский поэт и прозаик Иван Драч
19.06.2018, 13:00

Банки-банкроты задолжали НБУ 25 млрд грн рефинансирования

Банки-банкроты задолжали НБУ 25 млрд грн рефинансирования

Нацбанк за четыре года инициировал 110 судебных разбирательств с целью возвращения долгов по кредитам рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) в течение 2014-2018 гг. инициировал 110 судебных разбирательств с целью возвращения задолженности по кредитам за счет средств финансовых поручителей и залогового имущества поручителей обанкротившихся банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Только за последние полгода регулятор подал в суды 35 новых исков об обращении взыскания на имущество поручителей банков-банкротов на общую сумму исковых требований 4 млрд грн.

"Сегодня на рассмотрении в судах различных инстанций находится 89 дел с общей суммой исковых требований в размере 25 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Однако этот процесс трудно назвать быстрым из-за того, что поручители, злоупотребляя своими правами, пытаются избежать выполнения обязательств и затягивают рассмотрение дел в судах, отмечает НБУ.

Сейчас в рамках принудительного исполнения по уже полученным решениям судов за счет заложенного имущества удовлетворены требования НБУ на сумму почти 0,5 млрд грн.

В прошлом году регулятор на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 млрд грн.

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Теги: банк, НБУ, кредит
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