Банки сократили долю проблемных кредитов

В июле доля проблемных кредитов сократилась до 55,1%

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Украинские банки в июле сократили долю проблемных кредитов на 0,6 п.п. - до 55,1%. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на 1 августа общий объем выданных кредитов вырос на 21,9 млрд грн - до 1,2 трлн грн. Из них неработающие кредиты составили 631,2 млрд грн.

Доля проблемных кредитов сократилась по всем группам банков, кроме банков с частным капиталом, где этот показатель вырос на 0,5 п. п. - до 24,6%.