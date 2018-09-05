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05.09.2018, 08:25

Банки сократили долю проблемных кредитов

Банки сократили долю проблемных кредитов

В июле доля проблемных кредитов сократилась до 55,1%

Украинские банки в июле сократили долю проблемных кредитов на 0,6 п.п. - до 55,1%. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на 1 августа общий объем выданных кредитов вырос на 21,9 млрд грн - до 1,2 трлн грн. Из них неработающие кредиты составили 631,2 млрд грн.

Доля проблемных кредитов сократилась по всем группам банков, кроме банков с частным капиталом, где этот показатель вырос на 0,5 п. п. - до 24,6%.

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Теги: банки, кредиты, проблемные кредиты
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