Банки сократили задолженность перед НБУ

На 1 июня объем задолженности финучреждений перед Нацбанком составил 59 млрд грн

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Объем задолженности банков перед Национальным банком по выданным кредитам рефинансирования на 1 июня составил 59,129 млрд грн. Это на 1,4% ниже показателя на начало мая, пишет FinClub.

Согласно данным НБУ, с начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 13,9%.

Объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ в мае вырос на 14,6% - до 69,563 млрд грн, что на 3,5% выше показателя на начало года.