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14.06.2018, 09:57

Банки в мае активно привлекали средства бизнеса

Банки в мае активно привлекали средства бизнеса

По данным НБУ, ускорился приток средств юрлиц в гривне

Портфель депозитов в национальной валюте по итогам мая вырос на 1,1% по сравнению с апрелем, или на 5,6 млрд грн до 507 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ). 

По данным НБУ, в мае ускорился приток средств юридических лиц в национальной валюте - депозитный портфель бизнеса в платежеспособных банках вырос на 3,3% (по сравнению с 3,2% в прошлом месяце), до почти 259 млрд грн. Также увеличился объем вкладов в иностранной валюте на 1% до 5,1 млрд. 

При этом объем депозитов физлиц в платежеспособных банках несколько сократился: гривневых - на 1,1% (по сравнению с 3,7% притока в апреле) до 248 млрд грн; в иностранной валюте - 0,6%, до 8,5 млрд.

Такая динамика депозитов отражает сезонное увеличение расходования средств в период майских праздников, пояснили в НБУ.

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Теги: депозит, НБУ, бизнес
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