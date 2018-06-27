Более половины вкладчиков Дельта Банка не явились за компенсацией

По данным Фонда гарантирования вкладов, больше 300 тысяч вкладчиков Дельта Банка не обратились за компенсацией

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За почти за два с половиной года выплат более 311 тысяч вкладчиков Дельта Банка так и не обратились за получением возмещения, из-за чего вкладчиками сегодня недополучено 513,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Фонд недавно подключил Дельта Банк к автоматизированной системе выплат с расширенным кругом отделений банков-агентов, через которые вкладчики могут получить свои средства.

Почти через два месяца после начала выплат средств через систему, с 7 мая, вкладчики банка получили почти 22,3 млн грн.

Всего за период выплат за получением возмещения обратилось 254 тыс. вкладчиков, которым уже выплачено за счет средств Фонда гарантирования вкладов 15,69 млрд грн.

В фонде напомнили, что выплаты гарантированного возмещения начались еще 8 октября 2015 года после отзыва лицензии у этого банка.