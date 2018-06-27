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27.06.2018, 08:25

Более половины вкладчиков Дельта Банка не явились за компенсацией

Более половины вкладчиков Дельта Банка не явились за компенсацией

По данным Фонда гарантирования вкладов, больше 300 тысяч вкладчиков Дельта Банка не обратились за компенсацией

За почти за два с половиной года выплат более 311 тысяч вкладчиков Дельта Банка так и не обратились за получением возмещения, из-за чего вкладчиками сегодня недополучено 513,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Фонд недавно подключил Дельта Банк к автоматизированной системе выплат с расширенным кругом отделений банков-агентов, через которые вкладчики могут получить свои средства.

Почти через два месяца после начала выплат средств через систему, с 7 мая, вкладчики банка получили почти 22,3 млн грн.

Всего за период выплат за получением возмещения обратилось 254 тыс. вкладчиков, которым уже выплачено за счет средств Фонда гарантирования вкладов 15,69 млрд грн.

В фонде напомнили, что выплаты гарантированного возмещения начались еще 8 октября 2015 года после отзыва лицензии у этого банка.

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Теги: фгвфл, Дельта Банк, банк, депозит
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