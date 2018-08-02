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Дело Савченко-Рубана: погибли бы 10 тысяч людей - эксперт
02.08.2018, 12:30

"Под санкциями": британские банки не открывают счета украинцам

"Под санкциями": британские банки не открывают счета украинцам

Сооснователь Monobank обратил внимание на то, что из-за санкций против Януковича британские банки не открывают счета украинцам

Британские банки не открывают счета компаниям, созданным украинцами, ссылаясь на то, что Украина находится под финансовыми санкциями. Об этом сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет сообщил у себя в Facebook.

"Оказывается, если компания, созданная украинцами, пытается открыть счет в британском банке, то скорее всего ей в этом откажут", - написал Дубилет.

"Понимаете, - пишет нам очередной британский банкир, - Украина - это страна под санкциями. А политика нашего банка не предполагает работу с санкционными странами", - добавил он.

Дубилет ссылается на официальный список стран, в отношении которых введены санкции против местных правящих "режимов" - Financial sanctions targets by regime. В нем действительно упоминается Украина и отсутствует Россия.

По мнению Дубилета, Украина в этот список попала по двум причинам - санкции против режима беглого экс-президента Виктора Януковича и санкции против должностных лиц, участвовавших в аннексии Крыма. "Многие банки даже не хотят заморачиваться с тем, кто кому Янукович! Украина? Простите, санкции, не хотим связываться, до свидания", - резюмировал он.

Совет Евросоюза 5 марта продлил на год санкции против Януковича и 12 представителей его окружения, одновременно сняв ограничения с экс-министра юстиции Елены Лукаш и народного депутата Сергея Клюева.

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Теги: санкции, банк, Крым, виктор янукович
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