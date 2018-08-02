"Под санкциями": британские банки не открывают счета украинцам

Британские банки не открывают счета компаниям, созданным украинцами, ссылаясь на то, что Украина находится под финансовыми санкциями. Об этом сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет сообщил у себя в Facebook.
"Оказывается, если компания, созданная украинцами, пытается открыть счет в британском банке, то скорее всего ей в этом откажут", - написал Дубилет.
"Понимаете, - пишет нам очередной британский банкир, - Украина - это страна под санкциями. А политика нашего банка не предполагает работу с санкционными странами", - добавил он.
Дубилет ссылается на официальный список стран, в отношении которых введены санкции против местных правящих "режимов" - Financial sanctions targets by regime. В нем действительно упоминается Украина и отсутствует Россия.
По мнению Дубилета, Украина в этот список попала по двум причинам - санкции против режима беглого экс-президента Виктора Януковича и санкции против должностных лиц, участвовавших в аннексии Крыма. "Многие банки даже не хотят заморачиваться с тем, кто кому Янукович! Украина? Простите, санкции, не хотим связываться, до свидания", - резюмировал он.
Совет Евросоюза 5 марта продлил на год санкции против Януковича и 12 представителей его окружения, одновременно сняв ограничения с экс-министра юстиции Елены Лукаш и народного депутата Сергея Клюева.
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