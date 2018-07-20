Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Схвачен последний из троицы беглецов-уголовников в Одессе: фото
20.07.2018, 10:55

Дело на миллиард: Ощадбанк выиграл суд у Укртелекома

Дело на миллиард: Ощадбанк выиграл суд у Укртелекома

Ощадбанк добился в Верховном суде отмены решений, по которым Укртелеком имел право не уплатить банку более 1 млрд. грн

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка и отменил решение хозяйственного суда Киева и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от о расторжении договора купли-продажи облигаций, заключенного между банком и Укртелекомом, на сумму более 1 млрд. грн.

Как сообщает пресс-служба банка, таким образом, Ощадбанк получил право на принудительное взыскание с Укртелекома задолженности на сумму 1,1 млрд. грн. Соответствующий иск банка находится на рассмотрении хозяйственного суда г. Киева.

Напомним, 15 сентября 2015 года Укртелеком и Ощадбанк заключили договор, согласно которому банк обязался передать в собственность Укртелекома, а последний обязался не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации ООО ЕСУ (владелец контрольного пакета акций Укртелекома) серии С в количестве 1 000 000 шт. по цене 1 млрд. грн. плюс накопленный купонный доход по облигациям на дату продажи.

В августе 2017 года, во избежание выполнения обязательств по договору путем уплаты банку более 1 млрд. грн., Укртелеком подал иск в хозяйственный суд Киева о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными. Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск.

17 июля по кассационной жалобе банка судебные решения были отменены и дело направлено на рассмотрение в суд первой инстанции.

Укртелеком - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ).

Читайте также

Выручить миллиард. Фонд гарантирования затеял оптовую распродажу 19.07.2018Летний сюрприз. Депозитные ставки снова пошли вверх 17.07.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: Ощадбанк, укртелеком, суд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 