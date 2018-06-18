Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

"В ловушки РФ не идем": Климкин увидел прогресс по Донбассу
18.06.2018, 11:45

Дельта Банк хочет продать долг компании Жеваго на 3,5 млрд грн

Дельта Банк хочет продать долг компании Жеваго на 3,5 млрд грн

21 июня состоится "голландский" аукцион по продаже кредита группы АвтоКрАЗ на 3,5 млрд грн

21 июня состоится "голландский" аукцион Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по продаже прав требования Дельта Банка по кредитному договору N07/08 от 14 февраля 2008 года на 1,27 млрд грн. Об этом пишет Finbalance, ссылаясь на данные ProZorro.

Из судебных материалов следует, что должником является группа АвтоКрАЗ, подконтрольная депутату Константину Жеваго.

В залоге по кредиту - в то числе оборудование цехов сборки, сварки, окраски и др., находящихся по адресу: Полтавская обл., Кременчуг, ул. Киевская.

"Имущественные права по данному кредитному договору были обременены в пользу третьего лица, пока обременение изъято", - уточняет ФГВФЛ.

31 мая должен был состояться "голландский" аукцион по продаже прав требования банка Финансы и Кредит на 3,5 млрд грн по ряду кредитных договоров с группой АвтоКрАЗ.

Но 30 мая исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла решение о снятии с торгов соответствующего лота - в связи с получением письма от секретаря СНБО об отсрочке продажи прав требования по кредитным договорам, обеспеченным акциями Мотор Сичи.

Читайте также

Рекордная прибыль и долги олигархов. Банковский сектор в цифрах 13.06.2018"Нет" системе. Почему украинцы не хотят связываться с банками 08.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, Мотор Сич, АвтоКрАЗ, Константин Жеваго, Финансы и Кредит, Дельта Банк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 