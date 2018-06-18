Дельта Банк хочет продать долг компании Жеваго на 3,5 млрд грн

21 июня состоится "голландский" аукцион по продаже кредита группы АвтоКрАЗ на 3,5 млрд грн

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21 июня состоится "голландский" аукцион Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по продаже прав требования Дельта Банка по кредитному договору N07/08 от 14 февраля 2008 года на 1,27 млрд грн. Об этом пишет Finbalance, ссылаясь на данные ProZorro.

Из судебных материалов следует, что должником является группа АвтоКрАЗ, подконтрольная депутату Константину Жеваго.

В залоге по кредиту - в то числе оборудование цехов сборки, сварки, окраски и др., находящихся по адресу: Полтавская обл., Кременчуг, ул. Киевская.

"Имущественные права по данному кредитному договору были обременены в пользу третьего лица, пока обременение изъято", - уточняет ФГВФЛ.

31 мая должен был состояться "голландский" аукцион по продаже прав требования банка Финансы и Кредит на 3,5 млрд грн по ряду кредитных договоров с группой АвтоКрАЗ.

Но 30 мая исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла решение о снятии с торгов соответствующего лота - в связи с получением письма от секретаря СНБО об отсрочке продажи прав требования по кредитным договорам, обеспеченным акциями Мотор Сичи.