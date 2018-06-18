Дельта Банк хочет продать долг компании Жеваго на 3,5 млрд грн

21 июня состоится "голландский" аукцион Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по продаже прав требования Дельта Банка по кредитному договору N07/08 от 14 февраля 2008 года на 1,27 млрд грн. Об этом пишет Finbalance, ссылаясь на данные ProZorro.
Из судебных материалов следует, что должником является группа АвтоКрАЗ, подконтрольная депутату Константину Жеваго.
В залоге по кредиту - в то числе оборудование цехов сборки, сварки, окраски и др., находящихся по адресу: Полтавская обл., Кременчуг, ул. Киевская.
"Имущественные права по данному кредитному договору были обременены в пользу третьего лица, пока обременение изъято", - уточняет ФГВФЛ.
31 мая должен был состояться "голландский" аукцион по продаже прав требования банка Финансы и Кредит на 3,5 млрд грн по ряду кредитных договоров с группой АвтоКрАЗ.
Но 30 мая исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла решение о снятии с торгов соответствующего лота - в связи с получением письма от секретаря СНБО об отсрочке продажи прав требования по кредитным договорам, обеспеченным акциями Мотор Сичи.
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