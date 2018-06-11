Депозиты в евро растут в цене

Вклады в евро подорожали существеннее сбережений в долларах и гривнях

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За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам преимущественно выросли. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 11.06.2018, см. Таблицу). Повысили ставки МарфинБанк и МистоБанк.

Средние процентные ставки по депозитам Средние процентные ставки по депозитам

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально выросла для бессрочных сбережений (на 0,05 п.п. до 7,38%). Вклады сроком от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,03 п.п. и предлагают 9,89% годовых. Депозиты на период от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,02 п.п. до 12,62% годовых. Не претерпела изменений доходность вкладов периодом до 1 месяца (9,58%) и свыше 12 месяцев (12,12%). Стоимость депозитов периодом от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,03 п.п. до 11,92% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США максимально выросла по депозитам на срок от 3 до 6 месяцев (на 0,05 п.п. до 2,10%). Синхронно подорожали бессрочные сбережения и вклады периодом от 6 до 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 0,99% и до 2,67% годовых соответственно). Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев выросли в цене на 0,02 п.п. до 1,25% годовых. Вклады периодом до 1 месяца по-прежнему предлагают 1,04% годовых. Снизилась доходность вкладов сроком свыше 12 месяцев (на 0,04 п.п. до 2,87%).

Лидерами роста доходности стали депозиты в евро. Вклады свыше 12 месяцев подорожали на 0,17 п.п. и предлагают 2,05% годовых. Средняя ставка для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев поднялась на 0,12 п.п. до 1,40% годовых. Вклады на срок от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,11 п.п. до 1,83% годовых. Синхронно повысились ставки по депозитам на период от 1 до 3 месяцев и по бессрочным сбережениям (на 0,03 п.п. до 0,88% и до 0,68% годовых). Вклады сроком до 1 месяца не изменились в цене и предлагают 0,65% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

Динамика средних процентных ставок по депозитам Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 135 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 11.06.18

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