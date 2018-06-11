Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Европарламент хочет объявить дипломатический бойкот ЧМ-2018 - CМИ
11.06.2018, 11:00

Депозиты в евро растут в цене

Депозиты в евро растут в цене

Вклады в евро подорожали существеннее сбережений в долларах и гривнях

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам преимущественно выросли. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 11.06.2018, см. Таблицу). Повысили ставки МарфинБанк и МистоБанк.

 

Средние процентные ставки по депозитам

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально выросла для бессрочных сбережений (на 0,05 п.п. до 7,38%). Вклады сроком от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,03 п.п. и предлагают 9,89% годовых. Депозиты на период от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,02 п.п. до 12,62% годовых. Не претерпела изменений доходность вкладов периодом до 1 месяца (9,58%) и свыше 12 месяцев (12,12%). Стоимость депозитов периодом от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,03 п.п. до 11,92% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США максимально выросла по депозитам на срок от 3 до 6 месяцев (на 0,05 п.п. до 2,10%). Синхронно подорожали бессрочные сбережения и вклады периодом от 6 до 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 0,99% и до 2,67% годовых соответственно). Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев выросли в цене на 0,02 п.п. до 1,25% годовых. Вклады периодом до 1 месяца по-прежнему предлагают 1,04% годовых. Снизилась доходность вкладов сроком свыше 12 месяцев (на 0,04 п.п. до 2,87%).

Лидерами роста доходности стали депозиты в евро. Вклады свыше 12 месяцев подорожали на 0,17 п.п. и предлагают 2,05% годовых. Средняя ставка для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев поднялась на 0,12 п.п. до 1,40% годовых. Вклады на срок от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,11 п.п. до 1,83% годовых. Синхронно повысились ставки по депозитам на период от 1 до 3 месяцев и по бессрочным сбережениям (на 0,03 п.п. до 0,88% и до 0,68% годовых). Вклады сроком до 1 месяца не изменились в цене и предлагают 0,65% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 135 депозитным  программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 11.06.18

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Читайте также

"Нет" системе. Почему украинцы не хотят связываться с банками 08.06.2018А адвокаты кто? 04.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: депозиты, процентные ставки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 