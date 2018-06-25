Депозиты в евро подешевели

Доходность долларовых вкладов не изменилась

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За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам претерпели минимальных изменений. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 25.06.2018, см. Таблицу). Долларовые вклады не претерпели изменений. Депозиты в евро снизили доходность.

Средние процентные ставки по депозитам Средние процентные ставки по депозитам

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне выросла только для вкладов сроком свыше 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 12,15%). Стоимость бессрочных сбережений по-прежнему составляет 7,38% годовых. Не претерпела изменений доходность вкладов периодом до 1 месяца (9,58%). Вклады сроком от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,03 п.п. и предлагают 9,86% годовых. Средняя ставка для сбережений на срок от 3 до 6 месяцев составляет 11,91% годовых, а от 6 до 12 месяцев - 12,62% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США осталась без изменений для всех периодов. Вклады периодом до 1 месяца по-прежнему предлагают 1,04% годовых, бессрочные сбережения - 0,99%. Доходность депозитов на период от 1 до 3 месяцев составляет 1,25%, а от 3 до 6 месяцев - 2,09% годовых. Средняя стоимость вкладов сроком от 6 до 12 месяцев – 2,67% годовых, свыше 12 месяцев - 2,88%.

Стоимость депозитов в евро не изменилась на периоды до 1 месяца(0,65%) и от 1 до 3 месяцев (0,88%). Максимально подешевели бессрочные сбережения (на 0,7 п.п. до 0,61% годовых). Синхронно, на 0,01 п.п., упали в цене вклады на срок от 3 до 6 месяцев (1,39%), от 6 до 12 месяцев (1,83%) и свыше 12 месяцев (2,05%).

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

Динамика средних процентных ставок по депозитам Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 136 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 25.06.18

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