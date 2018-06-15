Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.06.2018, 08:43

Deutsche Bank избавится от проблемных кредитов на $1 млрд

Deutsche Bank избавится от проблемных кредитов на $1 млрд

Источники сообщают, что банк договорился о продаже проблемных кредитов двум инвесткомпаниям

Проблемные кредиты Deutsche Bank на $1 млрд могут купить инвесткомпании Oak Hill Advisors и Varde. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Речь идет о просроченных кредитах судоходным компаниям.

Как отмечает агентство, Германия являлась одним из глобальных центров финансирования судоходства до кризиса 2008 года. Позже банк попытался сократить долю кредитов в секторе морского транспорта.

В 2016 году объем кредитов, выданный Deutsche Bank судоходным компаниям, оценивался в $5-6 млрд.

Читайте также

Рекордная прибыль и долги олигархов. Банковский сектор в цифрах 13.06.2018"Нет" системе. Почему украинцы не хотят связываться с банками 08.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: Deutsche Bank, проблемные кредиты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 