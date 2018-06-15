Deutsche Bank избавится от проблемных кредитов на $1 млрд

Источники сообщают, что банк договорился о продаже проблемных кредитов двум инвесткомпаниям

Реклама Реклама

Проблемные кредиты Deutsche Bank на $1 млрд могут купить инвесткомпании Oak Hill Advisors и Varde. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Речь идет о просроченных кредитах судоходным компаниям.

Как отмечает агентство, Германия являлась одним из глобальных центров финансирования судоходства до кризиса 2008 года. Позже банк попытался сократить долю кредитов в секторе морского транспорта.

В 2016 году объем кредитов, выданный Deutsche Bank судоходным компаниям, оценивался в $5-6 млрд.