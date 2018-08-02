Дипломаты отреагировали на ситуацию с британскими "санкциями"

Возможно, британские банки недостаточно осведомлены в вопросе применения санкций, пишет посольство Украины в Соединенном Королевстве

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Санкции, введенные Великобританией, направлены против лиц, обвиняемых в нарушении территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Если британские банки применяют их против компаний, основанных украинцами, которые не входят в санкционный список, это свидетельствует о недостаточной осведомленности в вопросах применения санкций, указывает посольство Украины в Великобритании.

"…финансовые санкции, введенные правительством Великобритании, направлены против лиц, обвиняемых в нарушении территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Именно так санкции рассматриваются британским правительством. На сайте Казначейства (HM Treasury) и Офиса по применению финансовых санкций (OFSI) приведен подробный список ограничительных мер, их вид и конкретный адресат (физическое или юридическое лицо). Действия банков, которые руководствуются общим наименованием раздела, очевидно, свидетельствуют об их недостаточной осведомленности в вопросах применения санкций", - гласит официальное заявление посольства в Facebook.

Дипломаты отмечают, что пока жалоб на подобные действия банков от украинских и иностранных физических и юридических лиц в посольство не поступало.

Ранее сегодня сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет написал, что британские банки не открывают счета компаниям, созданным украинцами, ссылаясь на то, что Украина находится под финансовыми санкциями. Он сослался на официальный список стран, в отношении которых введены санкции против местных правящих "режимов" - Financial sanctions targets by regime. В нем действительно упоминается Украина и отсутствует Россия.

Посольство готово обратиться в компетентные органы Великобритании для разъяснения ситуации. Оно также просит Дубилета или других людей, столкнувшихся с аналогичными проблемами, предоставить копий соответствующих документов.

Напомним, Дмитрий Дубилет – сын Александра Дубилета, бывшего главы правления ПриватБанка, по которому сейчас слушаются дела в судах Лондона.

Совет Евросоюза 5 марта продлил на год санкции против беглого экс-президента Виктора Януковича и 12 представителей его окружения, одновременно сняв ограничения с экс-министра юстиции Елены Лукаш и народного депутата Сергея Клюева.