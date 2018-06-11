Казначей Ощадбанка нанес финучреждению 16,7 млн грн убытков

Прокуратура направила в суд обвинение против казначея Ощадбанка

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Киевская прокуратура направила в Печерский районный суд обвинение против директора казначейства государственного Ощадбанка, который нанес банку 16,7 млн грн убытков. Об этом Генеральная прокуратура сообщает у себя в Facebook.

Досудебным расследованием установлено, что в марте-апреле 2012 года Ощадбанк приобрел у Министерства финансов облигации внутреннего государственного займа в количестве 900 тыс. штук на общую сумму более 913 млн грн.

За день до уплаты купонного дохода по этим бондам директор казначейства Ощадбанка, злоупотребляя своим служебным положением, продал 250 тыс. облигаций частному Банку 3/4 и офшорной компании Gasterral Trade. В результате банк недополучил более 16,7 млн грн прибыли от операций с бумагами.