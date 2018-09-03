Доллар на межбанке набрал 19 копеек

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 12:30*

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В понедельник, 3 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,18/28,25, к 12:30 котировки составили 28,37/28,42.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,18, максимальные – 28,37. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,25, максимальные – 28,42.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4156/0,4170, к 12:30 котировки составили 0,4180/0,4190.



Торги по евро начались с котировок 32,6916/32,7700, к 12:30 котировки составили 32,9290/32,9870.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"