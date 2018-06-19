Доллар на межбанке набрал 9 копеек

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 12:00*

Реклама Реклама

Во вторник, 19 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,35/26,45*, к 12:00 котировки составили 26,43/26,46.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,35, максимальные – 26,46. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,42, максимальные – 26,49.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4150/0,4168, к 12:00 котировки составили 0,4124/0,4131.

Торги по евро начались с котировок 30,5423/30,6635, к 12:00 котировки составили 30,5346/30,5772.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.