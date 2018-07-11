Доллар на межбанке подешевел

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В среду, 11 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,25/26,27, к закрытию котировки составили 26,22/26,23.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,20, максимальные – 26,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,23, максимальные – 26,27.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4226/0,4234, к закрытию котировки составили 0,4242/0,4247.

Торги по евро начались с котировок 30,7912/30,8120, к закрытию котировки составили 30,7953/30,8045.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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