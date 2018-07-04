Доллар на межбанке подорожал на 11 копеек

В среду, 4 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,32/26,38*, к 13:00 котировки составили 26,43/26,45.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,32, максимальные – 26,43. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,38, максимальные – 26,45.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4174/0,4186, к 13:00 котировки составили 0,4178/0,4184.
Торги по евро начались с котировок 30,7338/30,8039, к 13:00 котировки составили 30,7433/30,7560.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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