Доллар на межбанке потерял 10 копеек

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 12:00*

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Во вторник, 7 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,09/27,12*, к 12:00 котировки составили 27,005/27,025.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,005, максимальные – 27,09. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,025, максимальные – 27,12.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4262/0,4270, к 12:00 котировки составили 0,4251/0,4258.



Торги по евро начались с котировок 31,3702/31,4049, к 12:00 котировки составили 31,2933/31,3165.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"