Доллар на межбанке сбросил 10 копеек

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 12:00*

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В понедельник, 11 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,16/26,19*, к 12:00 котировки составили 26,182/26,086.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,082, максимальные – 26,16. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,086, максимальные – 26,19.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4196/0,4202, к 12:00 котировки составили 0,4186/0,4189.

Торги по евро начались с котировок 30,8950/30,9356, к 12:00 котировки составили 30,7689/30,7789.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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