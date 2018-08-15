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США впервые в истории одобрили препарат, подавляющий работу генов
15.08.2018, 15:05

Доллар на мировых рынках подорожал до годового максимума

Доллар на мировых рынках подорожал до годового максимума

Американский доллар укрепляется к основным мировым валютам на фоне ситуации в Турции

Курс доллара ни мировых рынках вырос до годового максимума на фоне ослабления турецкой лиры. Об этом пишет Reuters.

Сегодня, 15 августа, курс американской валюты к корзине из шести основных мировых валют вырос до 96,86.

Инвесторы встревожены ослаблением валют развивающихся рынков – помимо лиры, снижаются курсы российского рубля и индийской рупии – и предпочитают вкладываться более надежные активы.

Кроме того, на прошлой неделе стал дешеветь и евро – на опасениях, что ситуация в Турции скажется на стабильности европейских банков, которые кредитовали турецкие финучреждения.

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Теги: доллар
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