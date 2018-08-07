Доллар начал дешеветь

Во вторник, 7 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 7,47 коп до 26,9800 грн

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Средний курс продажи американской валюты упал на 10,60 коп – до 27,3733 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,2 грн, минимальный курс продажи – 27,18грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,47 коп и составляет 31,1023 грн, средний курс продажи упал на 11,13 коп до 31,7820. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле – за 31,49 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 3,887 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,0 коп и составляет 4,339 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,21 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,25 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)