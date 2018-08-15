Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

США впервые в истории одобрили препарат, подавляющий работу генов
15.08.2018, 15:55

Еще один украинский банк ушел с рынка

Еще один украинский банк ушел с рынка

НБУ отозвал лицензии у ДиВи Банка

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у ДиВи Банка. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

"Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица", - объясняет регулятор.

Ранее НБУ по аналогичной процедуре отозвал лицензии у банков: Финансовый партнер, Апекс, Промышленно-финансовый Кредит Оптима.

Акционерами ДиВи Банка являются Александр Горбачевский (40% акций), Ирина Горбачевская (25%), Сергей Горбачевский (17%), Наталья Доага (9,7%) и Ольга Бунецкая (8,3%).

Вчера, 14 августа, сообщалось, что ВиЭс Банк прекращает деятельность 32 отделений в связи с реорганизацией. Пресс-служба напомнила, что финучреждения присоединено к ТАСкомбанку Сергея Тигипко.

Читайте также

Почему не проданы залоги Фирташа, Лагуна, Бахматюка: версия НБУ 06.08.2018Финансовая граница. Как банки помогают экспортерам и импортерам 25.07.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: банк, Диви Банк, НБУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 