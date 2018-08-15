Еще один украинский банк ушел с рынка

НБУ отозвал лицензии у ДиВи Банка

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Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у ДиВи Банка. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

"Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица", - объясняет регулятор.

Ранее НБУ по аналогичной процедуре отозвал лицензии у банков: Финансовый партнер, Апекс, Промышленно-финансовый Кредит Оптима.

Акционерами ДиВи Банка являются Александр Горбачевский (40% акций), Ирина Горбачевская (25%), Сергей Горбачевский (17%), Наталья Доага (9,7%) и Ольга Бунецкая (8,3%).

Вчера, 14 августа, сообщалось, что ВиЭс Банк прекращает деятельность 32 отделений в связи с реорганизацией. Пресс-служба напомнила, что финучреждения присоединено к ТАСкомбанку Сергея Тигипко.