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07.08.2018, 09:35

Facebook просит американские банки предоставить данные клиентов

Facebook просит американские банки предоставить данные клиентов

Facebook предложил крупным американским банкам обменяться финансовой информацией для запуска новых услуг в Messenger

Соцсеть Facebook обратилась к крупным банкам США с просьбой поделиться подробной финансовой информацией о клиентах. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на WSJ.

Издание уточняет, что данные нужны соцсети для запуска новых услуг и углубления взаимодействия с пользователями.

Финансовая информация банков включает данные о карточных операциях и сальдо платежных балансов.

Издание уточняет, что Facebook предложил JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co, Citigroup и US Bancorp обсудить потенциальные предложения для клиентов в Facebook Messenger.

Facebook заверил, что не будет использовать данные банка для рекламного таргетинга и делиться ими с третьими сторонами.

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Теги: facebook, банк, США
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