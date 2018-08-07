Facebook просит американские банки предоставить данные клиентов

Соцсеть Facebook обратилась к крупным банкам США с просьбой поделиться подробной финансовой информацией о клиентах. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на WSJ.
Издание уточняет, что данные нужны соцсети для запуска новых услуг и углубления взаимодействия с пользователями.
Финансовая информация банков включает данные о карточных операциях и сальдо платежных балансов.
Издание уточняет, что Facebook предложил JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co, Citigroup и US Bancorp обсудить потенциальные предложения для клиентов в Facebook Messenger.
Facebook заверил, что не будет использовать данные банка для рекламного таргетинга и делиться ими с третьими сторонами.
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