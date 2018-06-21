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21.06.2018, 18:45

ФГВФЛ не смог продать долг компании Жеваго на 1,3 млрд грн

ФГВФЛ не смог продать долг компании Жеваго на 1,3 млрд грн

На долг АвтоКрАЗа на 1,3 млрд грн не нашлось покупателей, несмотря на бальшую скидку

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) не смог сегодня, 21 июня, на "голландском аукционе" продать прав требования Дельта Банка по кредитному договору от 14 февраля 2008 года на 1,28 млрд грн. Об этом пишет Finbalance.

Покупателей на этот актив не нашлось, при том, что цена на него снижалась до 255,1 млн грн.

Из судебных материалов следует, что должником является группа АвтоКрАЗ, подконтрольная депутату Константину Жеваго.

В залоге по кредиту - в то числе оборудование цехов сборки, сварки, окраски и др., находящихся по адресу: Полтавская обл., Кременчуг, ул. Киевская.

"Имущественные права по данному кредитному договору были обременены в пользу третьего лица, пока обременение изъято", - уточняет ФГВФЛ.

31 мая должен был состояться "голландский" аукцион по продаже прав требования банка Финансы и Кредит на 3,5 млрд грн по ряду кредитных договоров с группой АвтоКрАЗ.

Но 30 мая исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла решение о снятии с торгов соответствующего лота - в связи с получением письма от секретаря СНБО об отсрочке продажи прав требования по кредитным договорам, обеспеченным акциями Мотор Сичи.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Служба безопасности Украины подозревает депутата Вячеслава Богуслаева (Воля народа) в незаконной продаже 56% акций Мотор Сичи китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co.

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Теги: Константин Жеваго, кредит, Дельта, Финансы и Кредит, суд, Мотор Сич, Вячеслав Богуслаев
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