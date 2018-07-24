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24.07.2018, 13:35

Fitch подтвердил рейтинг Ощадбанка

Fitch подтвердил рейтинг Ощадбанка

Рейтинг Ощадбанка по версии Fitch подтвержден на уровне B-

Международное рейтинговое агентство Fitch 23 июля подтвердило долгосрочный рейтинг государственного Ощадбанка в иностранной и национальной валютах на уровне В-.

Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингу - "стабильный".

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне В, национальный долгосрочный рейтинг - на уровне АА (ukr) со "стабильным" прогнозом.

Рейтинговые оценки Ощадбанка находятся на уровне странового рейтинга (В-), уточняет Fitch.

Рейтинг финансовой устойчивости (Viability Rating) банка (b-) отражает его стратегическое положение как одного из крупнейших финучреждений Украины. Поэтому финансовая устойчивость банка высоко коррелирует с экономическим положением Украины и состоянием государственного сектора экономики.

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Теги: банк, рейтинг, Ощадбанк, Fitch
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