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31.05.2018, 15:55

Fitch подтвердил рейтинги пяти украинских банков

Fitch подтвердил рейтинги пяти украинских банков

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило пяти украинским банкам долгосрочные рейтинги на уровне B- со "стабильным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило пяти украинским банкам долгосрочные рейтинги на уровне B- со "стабильным" прогнозом: Креди Агриколь Банку, ПроКредит Банку, Правэкс-банку, Альфа-Банку и Укрсоцбанку, и отозвало рейтинги последнего по коммерческим причинам. Об этом пишет FinClub.

"Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков", – говорится в сообщении агентства.

Fitch также подтвердило долгосрочные рейтинги в национальной валюте Креди Агриколь Банка, ПроКредит Банка и Правэкс-Банка на уровне B и Альфа-Банка и Укрсоцбанка на уровне B-.

Агентство оставило неизменными рейтинги жизнеспособности (VR) Креди Агриколь Банка и Правэкс-Банка на уровне b из-за незначительных изменений кредитных профилей банков со времени последнего обзора, но повысило VR ПроКредит Банка до b с b-, что отражает продолжающуюся прибыльную деятельность банка со стабильным и надежным качеством кредитного портфеля и капитализацией.

Одновременно Fitch подтвердил VR Альфа-Банка на уровне ccc и снизил VR Укрсоцбанка до ccc- с ccc.

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Теги: банк, рейтинг
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