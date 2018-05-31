Фонд гарантирования не смог продать стадион Черноморец

Аукцион по продаже стадиона Черноморец не состоялся из-за отсутствия покупателей

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Аукцион по продаже центрального стадиона Черноморец в Одессе за 1,14 млрд грн сегодня, 31 мая, не состоялся. Об этом свидетельствуют результаты аукциона, пишет FinClub.

Актив находится на балансе Имэксбанка. Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей.

Фонд гарантирования уже запланировал новый аукцион по продаже стадиона на 11 июня. Цена актива снизилась на 10% до 1,03 млрд грн. Предложения принимаются до 10 июня.

Cтадион Черноморец - самый большой на юге Украины. Он расположен в Одессе. Комплекс зданий и сооружений включает в себя: спортивную часть стадиона - чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения; бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 757,90 м2; фитнес-центр общей площадью 4,3 тыс. кв. м; гостиница общей площадью 9,82 тыс. кв. м; подземный паркинг для транспортных средств, а также другие здания и помещения в соответствии с его техническим паспортом.

Последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Черноморец позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.