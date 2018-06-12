Фонд гарантирования продал активы банков-банкротов на 55 млн грн

На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов продал активы 26 банков-банкротов

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на прошлой неделе продал активы 26 неплатежеспособных банков на общую сумму 54,79 млн грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

Из этой суммы 47,74 млн грн пришлись на права требования по кредитам и 5,85 млн грн – на основные средства банков, уточняет фонд.

Кроме того, 0,54 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков, 0,47 млн грн - от продажи дебиторской задолженности перед банками, 0,19 млн грн - от продажи других активов.