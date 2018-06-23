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Фото дня: крымчанин Балух до тюрьмы и на 96-й день голодовки
23.06.2018, 10:35

Фонд гарантирования вкладов продал отель в Днепре за 55 млн грн

Фонд гарантирования вкладов продал отель в Днепре за 55 млн грн

ФГВФЛ продал гостиницу Сердловск, которая находилась на балансе банка Новый

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал отель Свердловск в Днепре за 55 млн грн. Об этом сообщает FinClub.

Договор покупки-продажи заключен 14 июня.

Гостиница площадью 10,23 тыс. кв. м. расположена в Днепре и находилась на балансе банка Новый. В гостинице эконом-класса, рассчитанной на 235 человек, есть 121 номер, рассчитанный на 235 человек.

Объект продан с 60-процентным дисконтом, первоначальная его стоимость составляла 115 млн грн.

Покупателем стала компания Экстенд Групп. Она контролируется Олегом Сиротиным, который руководит бизнес-центрами Франклин и Цитадель-2.

Другими участниками аукциона по продаже актива были финкомпания Аскел и Торнилс, однако они предложили меньшую сумму.

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Теги: фгвфл
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