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04.07.2018, 09:18

Госбанки могут стать участниками ФГВФЛ

Госбанки могут стать участниками ФГВФЛ

МВФ и ВБ желает все банки видеть в Фонде

Комментируя преспективы вхождения государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц, директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин уточнил, что госбанк может стать участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц после изменений в законодательство либо после вхождения в его капитал не государственного акционера.

Об этом сообщает Униан.

«Тут два варианта: либо поменять законодательно, либо кто-то зайдет – купит миноритарную долю в капитале Ощадбанка, и тогда он попадет к нам автоматом», — заявил он уточнив, что у МВФ и Всемирного банка однозначная позиция, что все банки должны быть участниками Фонда гарантирования вкладов.

Напомним, вклады в валюте могут лишить гарантий государства.

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Теги: Ощабданк, фгвфл
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