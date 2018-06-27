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"Запрет бандеризма": Сейм Польши изменил скандальный закон
27.06.2018, 15:54

Имущество лопнувших банков на 7,6 млрд продадут с молотка

Имущество лопнувших банков на 7,6 млрд продадут с молотка

ФГВФЛ анонсировал аукцион

Фонд гарантирования вкладов физических лиц анонсировал продажу активов ликвидируемых банков на общую сумму 7,675 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ. 

Так, в течение текущей недели запланирована продажа этих активов, из них на 6,285 млрд грн  выставлено недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков, и на сумму 1,341 млрд грн  — права требования по кредитам.

Кроме того, дебиторскую задолженность перед банками выставлено на продажу за 0,08 млн грн, активы группы «ценные бумаги» — за 48,76 млн грн.

Наибольшие суммы предполагается выручить от имущества трех банков: Стандарт (1,274 млрд грн), Пивденкомбанк (1,198 млрд грн) и Энергобанк (978,07 млн грн). 

Кроме этого, акционы пройдут по имуществу Дельта Банка, ВБР, Кредитпромбанк, Еврогазбанка, Диамантбанка, Банка Национальный кредит и Фидобанка. 

Напомним, ранее Фонд гарантирования вкладов продал отель в Днепре за 55 млн грн .

  

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Теги: фгвфл, банкротство
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