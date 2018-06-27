Имущество лопнувших банков на 7,6 млрд продадут с молотка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц анонсировал продажу активов ликвидируемых банков на общую сумму 7,675 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Так, в течение текущей недели запланирована продажа этих активов, из них на 6,285 млрд грн выставлено недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков, и на сумму 1,341 млрд грн — права требования по кредитам.
Кроме того, дебиторскую задолженность перед банками выставлено на продажу за 0,08 млн грн, активы группы «ценные бумаги» — за 48,76 млн грн.
Наибольшие суммы предполагается выручить от имущества трех банков: Стандарт (1,274 млрд грн), Пивденкомбанк (1,198 млрд грн) и Энергобанк (978,07 млн грн).
Кроме этого, акционы пройдут по имуществу Дельта Банка, ВБР, Кредитпромбанк, Еврогазбанка, Диамантбанка, Банка Национальный кредит и Фидобанка.
Напомним, ранее Фонд гарантирования вкладов продал отель в Днепре за 55 млн грн .
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