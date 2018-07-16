Итоги торгов на межбанке: доллар подешевел

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В понедельник, 16 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,21/26,23, к закрытию котировки составили 26,175/26,195.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,175, максимальные – 26,215. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,195, максимальные – 26,23.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4196/0,4204, к закрытию котировки составили 0,4201/0,4207.

Торги по евро начались с котировок 30,6630/30,6838, к закрытию котировки составили 30,6692/30,6874.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"