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13.08.2018, 11:50

Из банка Укоопсоюз вывели $1,2 млн и 4,3 млн грн

Из банка Укоопсоюз вывели $1,2 млн и 4,3 млн грн

Оценочная стоимость активов Укоопсоюза оказалась почти в 20 раз ниже, чем балансовая на момент введения временной администрации

Оценочная стоимость активов банка Укоопсоюз оказалась почти в 20 раз ниже, чем балансовая стоимость на момент введения временной администрации. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.

"На бумаге", в бухгалтерских документах фигурировала цифра в 597,21 млн грн, а оценщики же назвали сумму 33,36 млн грн.

Ликвидатор банка обнаружил, что такое положение вещей было следствием выдачи кредитов без надлежащего оформления и обеспечения, пишет ФГВФЛ.

В 2013 году банк выдал юридическому лицу кредит на сумму $1,21 млн. Кредит не погашен, а средства фирма вывела за границу. Банк в результате получил $1,35 млн убытков.

Также в 2013 году сотрудник банка выдал компании кредит на сумму 4,3 млн грн без оформления надлежащих документов. Банк понес ущерб на сумму 4,3 млн грн.

По указанным фактам открыты уголовные производства.

Ранее сегодня сообщалось, что на 1 августа ФГВФЛ аккумулировал 14,66 млрд грн.

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Теги: Укоопсоюз, фгвфл, кредит
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