К закрытию межбанка доллар достиг 27 грн

В среду, 1 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,95/26,99, к закрытию котировки составили 26,985/27,00.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,93, максимальные – 26,985. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,96, максимальные – 27,00.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4300/0,4311, к закрытию котировки составили 0,4286/0,4293.
Торги по евро начались с котировок 31,4776/31,5216, к закрытию котировки составили 31,5130/31,5279.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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