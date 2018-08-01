К закрытию межбанка доллар достиг 27 грн

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В среду, 1 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,95/26,99, к закрытию котировки составили 26,985/27,00.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,93, максимальные – 26,985. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,96, максимальные – 27,00.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4300/0,4311, к закрытию котировки составили 0,4286/0,4293.

Торги по евро начались с котировок 31,4776/31,5216, к закрытию котировки составили 31,5130/31,5279.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"