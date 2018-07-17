К закрытию межбанка доллар набрал 7 копеек

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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Во вторник, 17 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,17/26,20, к закрытию котировки составили 26,24/26,26.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,17, максимальные – 26,24. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,20, максимальные – 26,26

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4191/0,4198, к закрытию котировки составили 0,4195/0,4203.

Торги по евро начались с котировок 30,7078/30,7404, к закрытию котировки составили 30,6666/30,6874.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"