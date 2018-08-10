К закрытию межбанка доллар набрал еще 10 копеек

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В пятницу, 10 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,19/27,24, к закрытию котировки составили 27,29/27,33.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,19, максимальные – 27,30. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,24, максимальные – 27,33.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4062/0,4082, к закрытию котировки составили 0,4045/0,4053.

Торги по евро начались с котировок 31,1814/31,2361, к закрытию котировки составили 31,1897/31,2354.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"