К закрытию межбанка доллар подешевел

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В понедельник, 9 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,25/26,30, к закрытию котировки составили 26,22/26,25.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,22, максимальные – 26,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,25, максимальные – 26,30.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4175/0,4186, к закрытию котировки составили 0,4174/0,4182.

Торги по евро начались с котировок 30,8752/30,9314, к закрытию котировки составили 30,8530/30,8857.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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