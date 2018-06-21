К закрытию межбанка доллар подешевел на 10 копеек

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 16:00*

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В четверг, 21 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,27/26,34, к закрытию котировки составили 26,21/26,24.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,21, максимальные – 26,30. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,24, максимальные – 26,37.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4124/0,4136, к закрытию котировки составили 0,4125/0,4132.

Торги по евро начались с котировок 30,3524/30,4411, к закрытию котировки составили 30,3931/30,4332.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "IBC.ua"

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